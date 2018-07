Piloot moet noodlanding inzetten nadat hond bagageluik van vliegtuig opent op 4.000 meter hoogte

De hond zat in het bagageruim, maar kon uit zijn kooi ontsnappen. (Illustratiebeeld) Foto: Shutterstock

Een hond heeft een luik in de bagageruimte van een passagiersvliegtuig open gekregen, terwijl het toestel de landingsprocedure had ingezet naar de luchthaven van Moskou. Door het kunstje van de viervoeter moest de piloot een noodlanding uitvoeren. Alles liep uiteindelijk goed af.

Het dier bevrijdde zich uit de kooi in het bagageruim waarin het zat in de Boeing 737-passagiersvliegtuig. Volgens het persagentschap Interfax slaagde de hond er vervolgens in om de schakelaar te bedienen die het bagageluik open en dicht doet. Het luik viel enkele centimeters open en het alarm ging af. Gelukkig bleek de hond geen al te beste klimmer en kon hij niet ontsnappen. De piloot zag er niets anders op zitten dan een noodlanding te maken.

Nog volgens de luchtvaartautoriteiten raakt niemand gewond. De hond is ongedeerd.