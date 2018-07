Staking Ryanair treft ruim 23.500 passagiers van en naar België

De staking bij Ryanair komende woensdag en donderdag zal al zeker zowat 23.500 passagiers van en naar België treffen: 16.500 op Charleroi en meer dan 7.000 op Brussels Airport. Dat leert een rondvraag bij de betrokken luchthavens.

Op Charleroi worden per stakingsdag 48 vluchten (heen-en-terug) geschrapt. Voor Brussels Airport gaat het om 22 vluchten woensdag en 18 op donderdag. Bovendien is niet uitgesloten dat er op de stakingsdagen zelf nog vluchten moeten worden afgelast wegens onvoldoende werkwilligen, geven de luchthavens toe.

Vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, kondigden twee weken geleden een gecoördineerde staking aan. Op 25 en 26 juli zal het cabinepersoneel van Ryanair het werk neerleggen in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond. De actie is ongezien voor de Ierse lowcostmaatschappij, die karig is met commentaar.

Ryanair is verplicht om de gestrande passagiers een alternatieve vlucht aan te bieden of hun ticket terug te betalen. Omdat de annulering minder dan twee weken voor vertrek werd aangekondigd, hebben de passagiers ook nog recht op een extra compensatie die -afhankelijk van de afstand- tussen de 250 en 600 euro bedraagt.

“Overmacht”

Ryanair lijkt weinig zin te hebben om de compensatie te betalen. Volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop spreekt de luchtvaartmaatschappij in haar communicatie naar de passagiers over “overmacht”, terwijl uit rechtspraak van het Europees Hof van Justitie blijkt dat dat bij een staking binnen het bedrijf niet ingeroepen kan worden.

Volgens Test-Aankoop zijn er intussen bovendien nog altijd passagiers die geen informatie hebben ontvangen over de stand van zaken van hun vlucht. “De communicatie verloopt niet zoals het hoort”, aldus woordvoerder Jens Van Herp van T-A. “We hebben, samen met onze Portugese, Spaanse en Italiaanse collega’s een brief gestuurd naar Ryanair waarin we ten laatste op 24 juli om middernacht een volledige lijst willen van de vluchten die zullen geschrapt worden.”

Als Ryanair de rechten van passagiers schendt, is Test-Aankoop van plan om juridische stappen te ondernemen. “Maar over de precieze procedure -via een groepsvordering of niet- is nog geen beslissing genomen”, aldus de woordvoerder. Leden van Test-Aankoop, of mensen die zich lid maken, hebben alvast recht op gratis juridische bijstand, luidt het. Gedupeerden kunnen ook op eigen houtje een advocaat inschakelen of een beroep doen op een andere claimorganisatie. Die vragen dan wel een percentage van de uitbetaalde schadevergoeding.

In verband met de rechten van consumenten, heeft bevoegd minister van Economie Kris Peeters alvast aan de Economische Inspectie gevraagd om de zaak op te volgen, bevestigt zijn kabinet.

Actiebereidheid

Volgens de vakbond LBC, die betrokken was bij de oproep tot staking, is de stakingsbereidheid van het personeel erg groot. “De mensen zijn de schrijnende, mensonwaardige werkomstandigheden van de Ierse luchtvaartmaatschappij meer dan beu, na tal van pogingen om met de directie in overleg te gaan”, klinkt het in een persbericht. De actiebereidheid zou ook groter zijn dan het aantal geannuleerde vluchten doet uitschijnen.

Volgens de vakbond is Ryanair immers van plan om buitenlandse medewerkers in te schakelen. “Via de Duitse en Poolse vakbonden vernamen we dat Ryanair daar koortsachtig op zoek is naar personeel om de stakende collega’s te vervangen”, vertelt Hans Elsen (LBC). “Maar of dat allemaal conform de internationale veiligheidsregels is, is één groot vraagteken. Immers, de vlieg- en rusttijden moeten gerespecteerd worden. Voorts stellen we ons serieuze vragen bij het democratisch aspect van het staken. Opnieuw is het duidelijk dat Ryanair niet wil zoeken naar een oplossing in dit conflict.”