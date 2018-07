Quick-Step Floors blijft ambitieus, “tractoren” Yves Lampaert en Tim Declercq hebben nog genoeg doelen

Yves Lampaert en Tim Declercq blikten op de tweede rustdag maandag in Carcassonne even terug en ook al vooruit in deze Tour de France. “Onze Tour is al geslaagd,” klonk het. “Maar er mag nog altijd een ritzege bij.”

Naast de aankondiging van nieuwe sponsor Maes 0.0%, ging het op de rustdag bij Quick-Step Floors natuurlijk ook over de Tour de France. De ploeg van Patrick Lefevere won al drie etappes, twee met Fernando Gaviria en één met Julian Alaphilippe die ook de bergtrui draagt.

“Ik ben tevreden over mijn Tour tot nu toe”, zegt de Belgische kampioen. “Ik werd derde in de rit naar Roubaix en ik heb me, in mijn trui van Belgisch kampioen, kunnen tonen op de nationale feestdag. Dat was een doel en is me gelukt. Gisteren heb ik zwaar afgezien en beleefde ik mijn slechtste dag in de Tour. Hopelijk was dat mijn enige slechte dag en kan ik nu die derde week nog goed afwerken.”

De ambitie blijft groot bij de ploeg. “Natuurlijk is onze Tour al geslaagd”, beseft Lampaert, “maar we zitten in een goede flow. We gaan nog steeds voor een zege, een vierde mag er altijd bij. Er volgen wellicht nog twee sprints en daar gaan Richeze en ik zeker onze kans gaan en mikken op een goed resultaat. En natuurlijk gaan we die bolletjestrui verdedigen van Julian. Dat zou fijn zijn om die te winnen en dan tot slot proberen om een goed klassement te rijden met Bob (Jungels).”

“Ongelooflijk hoe groots zo’n Tour is”

Tim Declercq sleurde de eerste week enorm hard op kop om de vluchters terug te pakken en droeg zo zijn steentje bij aan de zeges van Fernando Gaviria. “Ik heb hier al goed afgezien”, zei hij, “maar ik ben wel blij dat ik hier in de Tour ben en mijn ding kan doen. Het is ongelooflijk hoe groots zo’n Tour is, welke belangen er allemaal spelen en hoeveel supporters er langs de kant staan. Sommigen vuren me zelfs aan met mijn bijnaam: ‘El Tractor’. Dat is toch ongelooflijk. Er wacht nu nog één week. Ik hoop echt Parijs te halen en onderweg, als het kan, mee te glippen in een ontsnapping. Ik weet dat het moeilijk zal worden, maar dat is nog mijn persoonlijk doel in deze Tour.”