Dit zijn de populairste sneakers van het moment

Hoe populair iets is, kun je tegenwoordig afleiden door te kijken naar hoe vaak het voorkomt op Instagram en dat is met sneakers niet anders. De Britse pakjesdienst forward2me ging op zoek naar de meest 'Instagrammable' sneaker van het moment en vond die ook: de adidas Originals' NMD.

Niet de Yeezy's van Kanye West of de laatste Air Max van Nike zijn de momenteel de populairste sneaker op Instagram. Die eer valt de adidas Original's NMD te beurt. Dat blijkt uit data die forward2me te pakken kreeg en waarin alle tags, hashtags en foto's van sneakers werden in opgenomen. In totaal handelden er 5,7 miljoen berichten en posts over het populairste paartje.

De top vijf bestaat voorts uit de Yeezy 350, de Vans Old Skool, de Superstar van adidas en de Chuck Taylor van Converse. Opvallend genoeg prijkt er geen enkel model van Nike in die top vijf. Het eerste dat opduikt is de Air Max 90 op plaats zeven. De volledige lijst vind je hier.