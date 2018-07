Kortessem - Op donderdag 19 juni was Radio 2 te gast in het Hemelspark te Kortessem. Daan en Sander brachten hun middagprogramma live vanuit hun mobiele Mini-radiostudio. Tientallen luisteraars uit de omgeving kwamen de sfeer opsnuiven.

Het Hemelspark is nu een aantrekkelijk educatief natuurspeelpark van 2,5 hectare voor kinderen en jongeren in het Opeinde te Kortessem. Rik Martens, voorzitter van Toerisme Kortessem schetste kort de voorgeschiedenis van het Hemelspark. Velen kennen park nog als een recreatiedomein met een exotisch vogelpark. Onder meer ook Jeanine die positief verrast was over de nieuwe invulling.

De ‘vrouwencommunity’ van Café Coureur uit het Daaleinde fietsten letterlijk langs om vrouwen op de (koers)fiets te promoten. Pas hadden zij de Ronde van Frankrijk bij de passage in Roubaix met de fiets bezocht. Op termijn zien zij een fietshotel in het nabije Kerniel te openen.

In de voormiddag kwam ook de leiding van de speelpleinwerking en een vertegenwoordiging van de activiteitenboerderij De Wroeter langs bij Daan en Sander. Een ram kwam als onverwachte gast de uitzending kort verstoren. Er wordt gevraagd om het schaap uit een naastgelegen weide bij een bezoek aan het Hemelspark niet te voederen.