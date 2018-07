Parma is eindelijk terug in Serie A… maar moet beginnen met vijf strafpunten

Het naar de Serie A gepromoveerde Parma begint het nieuwe seizoen met vijf strafpunten. Reden daarvoor is een poging tot matchfixing van aanvaller Emanuele Calaio. Dat oordeelde de rechter maandag. De 36-jarige Italiaan is voor twee jaar geschorst en moet een boete van 20.000 euro betalen. Parma is ook gestraft en zal met een negatief saldo van vijf punten beginnen aan de competitie.