Vrouw weigert prins Laurent hand te geven: “U kan zich niet voorstellen met hoe weinig sommige mensen moeten rondkomen”

Hoog bezoek in Gent voor de nationale feestdag zaterdag. Op het te Deum waren niemand minder dan prins Laurent en prinses Claire aanwezig. Gespreksonderwerp nummer één was niet de opvallende outfit van prinses Claire, maar de dotatie van de prins. Laurent maakte een dag eerder bekend in beroep te gaan tegen de vermindering ervan. Alvast één vrouw in het publiek kon het niet nalaten hem dat aan te wrijven.