Federale politie onderzoekt video waarin kinderen mishandeld worden

Op een video die op sociale media circuleert is te zien hoe kinderen ernstig worden mishandeld. De Computer Crime Unit van de federale politie analyseert de video, meldt het Brusselse parket. Dat onderzoek kan enige tijd in beslag nemen en de resultaten worden dan ook niet meteen verwacht. Intussen zou de man die het filmpje op Facebook gepost heeft, wel vervolgd kunnen worden voor openbare zedenschennis, aldus het parket.

In het filmpje, dat sinds enkele dagen te zien is op verschillende sociale media, is te zien hoe twee baby’s van ongeveer een jaar oud tot bloedens toe geslagen en in het rond gegooid worden. Het filmpje werd gepost door iemand uit Brussel, zodat het Brusselse parket een onderzoek opende naar de feiten.

“Het filmpje is nu in handen gegeven van de Computer Crime Unit voor een gedetailleerde analyse”, zegt Brussels parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. “Die analyse kan enige tijd in beslag nemen.”

Het is ook nog niet duidelijk of de feiten die in het filmpje te zien zijn, zich in België afspelen. De man die het filmpje op Facebook heeft gepost, is intussen wel ondervraagd en riskeert vervolgd te worden voor openbare zedenschennis.

“Het is immers verboden dergelijke beelden, die ingaan tegen de goede zeden, te verspreiden”, aldus de parketwoordvoerder. “We hebben inmiddels ook aan Facebook gevraagd om het filmpje te verwijderen.”