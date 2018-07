Lichaam van vermiste zwemmer in Willebroek teruggevonden

Het lichaam van de 51-jarige Roemeense man die zondagavond vermist raakte tijdens het zwemmen in de Hazewinkel in Willebroek, is maandag teruggevonden.

Het lichaam werd rond de middag teruggevonden. De man was zondagavond met vrienden aan het zwemmen in de roeivijver. Ze sloegen alarm toen de man plots nergens te bekennen was.

Volgens de politie hoorde een getuige de man roepen, waarna hij in het water verdween. Zijn vrienden zouden nog geprobeerd hebben hem te redden, maar ze kregen hem niet aan de kant en gingen zelf uit het water om de hulpdiensten te verwittigen.

Er werd zondag nog een zoekactie opgezet, maar die leverde niet meteen resultaat op. Zwemmen in de Hazewinkel is verboden. De vijver is tot 17 meter diep, met grote temperatuurverschillen tot gevolg.