Als het de dubbele confrontatie tegen het Luxemburgse Fola Esch wint, neemt KRC Genk het in de derde voorronde van de Europa League op tegen Shakhtyor Soligorsk uit Wit-Rusland of Lech Poznan uit Polen. Racing speelt thuis in de heenmatch, op donderdag 9 augustus is dat. De terugmatch volgt op 16 augustus.