Racing Genk en AA Gent kennen tegenstanders in voorrondes Europa League

Maandagmiddag werd in Nyon geloot voor de derde voorronde van de Europa League. Racing Genk neemt het, indien het wint van het Luxemburgse Fola Esch, op tegen de winnaar van het duel tussen het Wit-Russische Soligorsk en de Polen van Lech Poznan. AA Gent speelt tegen het Poolse Bialystok of het Portugese Rio Ave.

De heenwedstrijden in de derde voorronde worden op 9 augustus gespeeld, de returns een week later.

KRC Genk komt donderdag (26 juli) en volgende week woensdag (1 augustus) al in actie in de tweede voorronde tegen het Luxemburgse Fola Esch.

Bij winst in de derde kwalificatieronde stoten Gent en Genk door naar de laatste voorronde (play-offs) van de Europa League, waarvoor wordt geloot op 6 augustus. Bij verlies is het Europese avontuur afgelopen.

Anderlecht is rechtstreeks geplaatst voor de poulefase (loting op 31 augustus). Daar komt ook Standard bij als de Rouches struikelen in de derde of vierde voorronde van de Champions League. Standard werd maandag in de derde voorronde gekoppeld aan de winnaar van de ontmoeting tussen Ajax en Sturm Graz. Club Brugge is als kampioen rechtstreeks gekwalificeerd voor de poules van het kampioenenbal (loting op 30 augustus).