KV Beffelen wint de Tony Greco-Cup in KRC-stadion

Heusden-Zolder - Zaterdag 21 juli ’18 ging voor de 3de maal de Tony Grecocup door in het stadion/jeugdcomplex van KRC Genk. Dit jaar was Heusden-Zolder ook vertegenwoordigd door KV Beffelen.

Het was de 1ste keer dat ze deelnamen aan dit tornooi en pakten meteen de beker met de grote oren mee naar huis. In totaal speelden er 25 ploegen mee. De finale is gespeeld in het stadion tijdens de rustpauze van KRC Genk – Olympiakos voor ongeveer 8000 supporters.

Einduitslag, 1-0. Onder van links naar rechts: Wouter Segers, Marten Frederix, Maikel Sempels, Robin Dirkx, Romario Philtjens. Boven van links naar rechts: Stef Lievens, Ken Nijs, Mario Fakcevic, Luc Dirkx.