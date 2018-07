N-VA en Open VLD schieten het idee van de CD&V om werk te maken van een SALK-bis af. SALK is het plan dat Limburg er na de sluiting van Ford economisch bovenop moest helpen en loopt in 2019 af. Vlaams minister Jo Vandeurzen zei gisteren in het TVL Nieuws dat hij met een sterk provinciaal akkoord en een sterk provinciaal bestuur voor een SALK-bis wil gaan. Want we moeten niet euforisch zijn, zegt Vandeurzen. Voor N-VA en Open VLD zijn er andere uitdagingen.