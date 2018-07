Peter Sagan redt de Tour: in zijn eentje de best scorende ploeg

Een Tour met of zonder Peter Sagan: het is een wereld van verschil. In zijn eentje zorgt hij voor meer spektakel dan eender welke ploeg. Stel je eens voor dat de drievoudige wereld-kampioen er het voorbije verlengde weekend niet bij was? Dan was het gewoon een dodelijk saaie boel geweest. Maar kijk: de wereldster liet zich de voorbije drie dagen in drie gedaanten zien.