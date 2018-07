Instagram krijgt een nieuwe functie: volgers in alle stilte verwijderen

Een van je volgers blokkeren kon al, maar echt subtiel is dat niet. Daarom zou Instagram een nieuwe functie aan het ontwikkelen zijn die het mogelijk maakt om ongewenste volgers in alle stilte te verwijderen.

Wie ambities heeft om een influencer te worden, wil op Instagram misschien liever meer volgers dan minder. Maar toch kan de nieuwe functie zeker ook zijn nut hebben, bijvoorbeeld als je met agressieve volgers wordt geconfronteerd, met allerlei fake profielen of vrienden die je storen maar met wie je geen ruzie wilt. Je kon die gebruikers al blokkeren, maar dat is niet meteen altijd even subtiel. Daarom werkt Instagram nu aan een nieuwe methode.

Via de nieuwe functie, die nog in een testfase zit, krijg je meer controle over wie wat te zien krijgt zonder dat je je profiel moet afschermen door het op privé te zetten. Het gaat als het ware om een soort van mute-knop. Als je ervoor kiest om dan een volger te verwijderen, krijg je van Instagram de mogelijkheid dat ze daar geen melding van sturen naar die persoon in kwestie.