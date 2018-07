’t Zolderke exposeert in het park

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Bezoekers van De Wissen krijgen er een extra attractie bij. In het park van het bezoekerscentrum in Stokkem loopt momenteel een tentoonstelling van schilderwerken, geborsteld door de cursisten van het atelier ‘t Zolderke.

Een jaar lang hebben zo'n vijftien hobbyisten zich uitgeleefd rond het thema ‘Gebouwen en monumenten’.

Het resultaat, nl. dertig schilderijen, prijkt nu in het park aan een groot ijzeren netwerkraam.

Deze kunstpareltjes kwamen tot stand onder leiding van ervaren en geschoolde kunstenaars, zoals Georges Blom. Wekelijks werkten ze aan hun opdracht.

De tentoonstelling kadert in de bebloemingsactie, die voor de zeventiende maal georganiseerd wordt in Stokkem.

De expo in openlucht is de hele zomer gratis te bezoeken.