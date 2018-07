Op de parking van warenhuisketen Tesco in het Engelse Newton Abbot is een baby achtergelaten in een snikhete auto. Volgens getuigen was het de grootvader die het kind in de wagen achterliet terwijl hij inkopen ging doen. Een omstaander filmde de wagen en daarin is het gekrijs van het kind duidelijk te horen. De grootvader werd verwittigd en het kind werd gered.