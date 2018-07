Roermondse Sjtuf eregast op Sint-Kristoffelbedevaart

Opgrimbie

Maasmechelen - Opgrimbie wacht nog op de doortocht van haar eigen reus. De Remunsje Sint-Kristoffelreus schitterende daarom in zijn plaats tijdens de jaarlijkse Sint-Kristoffelzegening.

De Remunsje Reuzegilde was vorige zondag in Opgrimbie te gast met de Sjtuf, de grootste reus van Nederland die 5,95 m hoog is, 300 kg weegt en begeleid wordt door een groep van 14 mannen en vrouwen in klederdracht van rond 1565. Het Sint-Kristoffelbeeld dat men in Roermond “De Sjtuf” noemt, werd in 1982 gebouwd bij gelegenheid van 750 jaar stadsrecht.

Gezien de reus van Opgrimbie, “Harieke den Ellentrieker” nog niet gedoopt is, kon hij nog niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse Sint-Kristoffelviering met zegening van de weggebruikers. De Sint-Kristoffelreus van Roermond was dus een meer dan passend alternatief en een graag geziene gast die warm verwelkomd werd door de bedevaarders van Opgrimbie. Hij werd feestelijk met de fanfare Sint-Kristoffel naar het wijdingsplein begeleid waar hij door deken Luc Herbots rijkelijk gezegend werd met wijwater.