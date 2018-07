Standard tegen Ajax of Sturm Graz in derde voorronde Champions League

Standard neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen de winnaar van het duel tussen Ajax en Sturm Graz. Het eerste duel is op 7 of 8 augustus, een week later volgt de terugmatch.

De Belgische vicekampioen en bekerwinnaar, die zondagavond het duel om de Supercup verloor van Club Brugge, was in het ‘league path’ (voor niet-kampioenen) geen reekshoofd bij de loting. Ook Benfica, Dinamo Kiev en Basel of PAOK behoorden tot de potentiële tegenstanders. Ajax (de Nederlandse vicekampioen) en Sturm Graz (de Oostenrijkse vicekampioen) spelen eerst nog tegen elkaar in de tweede voorronde (25 juli en 1 augustus).

Bij winst moeten de Rouches nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. Club Brugge is daarvoor als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd. Op 30 augustus kent blauw-zwart zijn tegenstanders. Bij verlies is Standard geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Daarin vervoegen de troepen van Michel Preud’homme dan Anderlecht. Die loting vindt plaats op 31 augustus.

Als Ajax het haalt, wordt het de tweede keer op twee jaar tijd dat Standard de Nederlandse club in de ogen kijkt. In het seizoen 2016/2017 speelden de twee ook al tegen elkaar in de Europa League. In Nederland trok Ajax toen aan het langste eind (1-0), in Luik eindigde de match op een gelijkspel (1-1).