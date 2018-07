Waarom je in dit weer beter geen nachtcrème gebruikt

Dat het warm is om te slapen heb je wellicht zelf al aan den lijve ondervonden. Misschien letterlijk, omdat er ’s morgens zweetpuistjes opduiken op je neus, kin, borstkas of rug. Maar hoe kan je ze voorkomen? “Gebruik geen nachtcrème”, geeft dermatoloog Thomas Maselis mee.

Dit zwoele weer is over het algemeen goed nieuws voor mensen met huidaandoeningen zoals acne, eczeem of psoriasis. “Onze opperhuid beschermt ons tegen de effecten van zonnestralen: ze wordt in de zomer tot wel zes keer dikker, waardoor puistjes en co minder aan de oppervlakte kunnen komen”, zegt Maselis. “De zon werkt ontstekingsremmend”, klinkt het.

Maar acne is niet hetzelfde als zweetpuistjes, die na een warme nacht wél plots kunnen opduiken in de plooien van je neus, op je kin, maar evenzeer op je rug en in de borststreek. “Het zijn doorgaans van die rode bolletjes met helder vocht in. Je krijgt ze vooral op de rug omdat je ’s nachts transpireert en het zweet niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Je zweetklieren raken ontstoken, met vervelende puistjes als gevolg.”

Geen nachtcrème

Maar ook op je gezicht kunnen ze hun plek opeisen. “Het is een goed idee om je gezicht elke dag, voor het slapengaan, te reinigen met micellair water of gewoon water en zeep zodat alle restjes zonnecrème en andere producten verdwijnen. Zeker als je van nature een vette huid hebt, sla je dit beter niet over. Nachtcrèmes mag je tijdens deze warme maanden links laten liggen. Wil je iets smeren voor je naar bed gaat, gebruik dan je dagcrème. Die is minder vet en verkleint de kans op zweetpuistjes.” De kans op zweetpuistjes verder beperken? Slaap met de airco aan of zet je vensters open zodat het frisser wordt in de kamer.

Niet knijpen

Of je nu acne hebt of gewoon last van zweetpuistjes, de regel is dezelfde: duw ze niet uit. “De kans bestaat altijd dat je een puistje niet naar buiten, maar naar binnen duwt. In dat laatste geval, stimuleer je ontstekingen. “Ontsmet de zone, prik in de puist met een steriel naaldje en laat het vocht afvloeien. Ontsmet daarna opnieuw en het bobbeltje is op een veilige manier verdwenen.”