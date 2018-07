H&M brengt in één klap 25 parfums uit

In samenwerking met een gerenommeerd parfumhuis lanceert H&M zijn eerste uitgebreide parfumcollectie. Het gaat om 25 nieuwe geurtjes. En die zijn opvallend betaalbaar, zo kost het goedkoopste flesje je amper 4,99 euro.

H&M brengt in één klap 25 nieuwe parfums uit. Het werkte daarvoor samen met parfumeurs Olivier Pescheux en Nisrine Grillié van Givaudan, een van ’s werelds beste parfumhuizen. Het resultaat daarvan ligt vanaf 16 augustus in de winkelrekken van H&M-filialen die een Beauty-afdeling hebben, maar de geurtjes zullen ook online te verkrijgen zijn. De prijzen variëren tussen de 4,99 en 24,99 euro.

Er zijn drie verschillende groepen in de nieuwe parfumcollectie. 'The Singles' bestaan uit tien verschillende geuren die in het teken staan van één basisgeur zoals vanille, chocolade of yuzu. 'The Reveries', zijn tien verschillende gemengde geuren die een verhaal vertellen of een bepaald gevoel overbrengen met namen als 'Freewheeling', 'Sparks Will Fly' en 'Above the Clouds'. Vijf verschillende parfums die meer genuanceerd zijn, zijn 'The Essences' deze bestaan uit één hoofdingrediënt van de beste kwaliteit zoals sandelhout, patchoeli of roos.