Kristoffelke postuum voor Margriet Vanderhallen

Opgrimbie

Maasmechelen - Opgrimbie miste zondag koster Margriet Vanderhallen. De dame die met haar begeesterende kracht de Sint-Kristoffelbedevaart van een zekere dood wist te redden, overleed vorig jaar korte korte tijd na haar geliefde dorpsfeest.

Opgrimbie kende zondag een zonovergoten 63ste Sint-Krtistoffelviering met zegening van de weggebruikers. En bijna traditioneel sinds een vijftal jaren, genoot deze bedevaart van een steeds maar stijgende belangstelling die stilaan uitgroeit tot een gezellig dorpsfeest. Voor het eerst was dit een editie zonder Margriet Vanderhallen, zowat de “moeder van de Sint-Kristoffelbedevaart”. Het was immers Margriet die als kersverse koster na het overlijden van Leon Wampers in 2012, met haar begeesterende kracht en geloof in de mensen een nieuw organisatieteam overtuigde om de bedevaart van een gewisse stille dood te redden. Meer nog, dankzij enkele sterke drijvende krachten groeide deze jaarlijkse zegening uit tot een breed gedragen volksevenement onder de kerktoren van Opgrimbie. Dat werd een dag eerder ook al bevestigd aan het koor van de oude kerk in de Kerkstraat. Deken Herbots droeg daar de openluchtmis op aan de bakermat van Opgrimbie. De Koninklijke Fanfare Sint-Kristoffel luisterde de viering muzikaal op, bijgestaan door het federatiekoor. Het geheel werd afgesloten met een gezellige receptie in de tuin van de pastorie.

Amper een jaar na het overlijden van Margriet was het niet moeilijk om een verdienstelijk figuur te huldigen voor de inzet voor de Sint-Kristoffelviering. Haar weduwman, de volksfiguur Huub de Melkboer mocht samen met de kinderen van Margriet en Huub het fel gewaardeerde “Kristoffelke” in ontvangst nemen. Een eretitel van formaat, maar ook een prachtig beeldje dat gekoesterd wordt. Postuum weliswaar, maar Margriet wist bij leven dat haar geloof en inzet voor de dorpsgemeenschap fel gewaardeerd werd. Dat bleek zondag door de staande ovatie die haar huldiging te beurt viel.