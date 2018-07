Vanmiddag om 14 uur wordt op de hoofdzetel van de Uefa geloot voor de derde voorronde van de Europa League. Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Genk, als het zich plaatst ten koste van het Luxemburgse Fola Esch: Zorya Luhansk uit Oekraïne, de ex-club van Malinovskyi; Hapoel Haifa (Isr) of Hafnarfjördur (IJsl); Viitorul (Roe) of Vitesse (Ned); Shakhtyor Soligorsk (Wit-Rusland) of Lech Poznan (Pol); Nordsjaelland (Den), de ex-club van Ingvartsen, of AIK Stockholm (Zwe).