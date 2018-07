TIPS. Een date met de jaren 80 en deo voor je voeten

Italiaanse make-up in België

Een deo voor je voeten

Gek van dansfilms uit de eighties? Dan kun je de sfeer van Flashdance deze zomer helemaal herbeleven in het Kursaal Oostende. Daar gaat de internationale musicalversie van de klassieker in première op dinsdag 24 juli. Ook de Vlaamse actrice Ann Van den Broeck neemt een rol (die van Hannah) voor haar rekening. Fris alvast hits als What a feeling alvast even op. Van 24 juli tot en met 5 augustus, niet op maandag. Tickets voor het dansspektakel zijn verkrijgbaar vanaf 44 euro via www.kursaaloostende.be Het Italiaanse make-upmerk Lord & Berry is voortaan verkrijgbaar in ons land. Al is make-up misschien wel een te nauwe term voor de collecties. Het label omschrijft zichzelf eerder als een modehuis omdat het schmink ziet als een volwaardig modeaccessoire. Verwacht je aan een diervriendelijk en glutenvrij gamma dat onder meer bestaat uit mascara, lippenstift en fond de teint. De prijzen schommelen tussen de 6 en 50 euro. Allison Scott, de vrouw van presentator Sean Dhondt is gezicht van het merk, maar ook een grote fan. www.lordandberry.com

Hansaplast lanceert met de Deo Silver Balls een deodorant dat vieze geurtjes aanpakt in je schoenen. Het product, verpakt in een balletje, heeft geen typische deogeur en kan je ook gebruiken om je sportzak of je kleerkast te verfrissen. Gewoon laten rollen en klaar. Het parfum blijft tot twee maanden lang in staat om vieze geurtjes verdoezelen. Verkrijgbaar in de supermarkt en in de drogisterij. Richtprijs: 7,50 euro. Meer info via www.nl.hansaplast.be