Ikea viert 75ste verjaardag met collectie van golden oldies

Op 28 juli is het exact 75 jaar geleden dat Ingvar Kamprad Ikea oprichtte en dat wordt gevierd. Met enkele klassiekers van de voorbije decennia die opnieuw worden uitgebracht onder de naam Gratulera én cake. Meteen het startschot van een feestjaar bij de Zweedse meubelgigant.

Op zeventienjarige leeftijd startte Ingvar Kamprad met zijn postorderbedrijfje Ikea. Het was toen nog een kleine onderneming die zich pas in 1951 volledig op meubelen op stortte. In 1958 ging de eerste winkel open en van daaruit ontpopte het zich tot een multinational. Om die 75ste verjaardag te vieren, pakt Ikea dit jaar groots uit.

Zo lanceert het de Gratulera-collectie, een limited edition-reeks waarin enkele golden oldies opnieuw worden uitgebracht. Het gaat om meubelen en interieurspullen uit drie tijdsperioden. Die telkens totaal andere designklassiekers worden nu in drie fasen heruitgebracht. Een reis terug in de tijd dus.

In augustus zijn de jaren 50-60 aan de beurt die werden gekenmerkt door donkere houtsoorten, klassieke vormen en een sobere uitstraling. Onder meer de favoriet van Kamprad zelf, de Strandmom-zetel, wordt heruitgebracht.

In oktober is het dan aan de jaren 70-80 die veel speelser en vrolijker waren. De sofa Klippan, het icoon uit die tijd, wordt letterlijk in een nieuw jasje gestopt.

En in december volgt dan het laatste luik met de jaren 90-00. Die werden gekenmerkt door een terugkeer naar de Scandinavische geschiedenis met lichte houtsoorten, grafische patronen en functioneel design.

Het startschot voor het feestjaar wordt op 28 juli gegeven. Elke bezoeker van een Ikea-vestiging in ons land krijgt een stukje cake, een trucje dat in het eerste weekend van september nog eens wordt overgedaan.