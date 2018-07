Proximus en Telenet bieden straks supersnel netwerk

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Innovatie Philippe Muyters en Proximus en Telenet hebben een overeenkomst gevonden over het supersnel digitaal netwerk van de toekomst. Het doel van de overeenkomst is om Vlaamse bedrijven en gezinnen aan de wereldtop te brengen inzake innoverende digitalisering.

In september vorig jaar kondigde de Vlaamse Regering de ambitie aan om Vlaanderen aan de top te brengen op vlak van digitalisering, zowel voor onze bedrijven als voor de gezinnen. Om dat doel te bereiken, is onder meer een supersnel digitaal netwerk nodig.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters somde toen vier voorwaarden op waaraan dat netwerk moet voldoen: een toekomstbestendige capaciteit, een voldoende hoge dekkingsgraad, een open toegang voor andere marktspelers en een faire en competitieve vergoeding. Hij voegde daar aan toe dat hij dat netwerk liefst met de private markt wilde realiseren. Vandaag bereikten de Vlaamse Regering en Proximus en Telenet een akkoord over het samen realiseren van die vier voorwaarden.

Vier voorwaarden

Concreet bieden Telenet en Proximus garanties voor de snelheid van het netwerk, de openheid en faire prijzen voor andere spelers en een zo maximaal mogelijk bereik in Vlaanderen. De Vlaamse Regering van haar kant zal goede randvoorwaarden creëren waarbinnen deze engagementen nagekomen kunnen worden.

Dominique Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van Proximus: “Proximus is volop bezig met de uitrol van zijn glasvezelnetwerk. We willen op termijn met dit toekomstgerichte netwerk de kernen van alle steden en gemeenten in Vlaanderen dekken om aan de gezinnen de best mogelijke connectiviteit te bieden. Daarnaast is het onze focus om zoveel mogelijk bedrijven op dit netwerk aan te sluiten om op die wijze een maximale boost te geven aan de digitale ontwikkeling.”