De lieve belofte die de jonge prins William zijn mama maakte toen Diana haar titel verloor

Het was een van de grootste twistappels tussen prins Charles en Diana tijdens de scheiding: haar titel van ‘hare koninklijke hoogheid’. Eenmaal die Diana afgenomen werd, schreef het protocol voor dat ze zelfs voor haar eigen zonen zou moeten buigen. Maar de jonge prins William vond dat niet kunnen.

Prins William was 14 jaar oud toen het huwelijk van zijn ouders eindigde. Een moeilijke tijd die eens zo moeilijk werd omdat de hele wereld meekeek. Ook voor Charles en Diana kwam er meer bij kijken dan wanneer gewone burgers zouden scheiden.

De beslissing over het al dan niet behouden van de koninklijke titel voor Diana was er eentje die het koningshuis verdeelde. De koningin zag er geen graten in om Diana haar titel te laten behouden, maar

Foto: BELGAIMAGE

prins Charles stond erop dat die haar afgenomen zou worden. Het duwde Diana enkel verder weg van de familie, voor wie ze nu volgens het protocol zou moeten buigen, zelfs voor haar eigen kinderen.

William studeerde op dat moment aan het prestigieuze Eton College, maar steunde zijn moeder wel waar hij kon. Hij maakte haar zelfs de mooie belofte: “Maak je geen zorgen mama, als ik koning ben, dan geef ik je je titel terug.” Helaas overleed Diana voor William die belofte kon waarmaken.