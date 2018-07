Queen geeft groot cadeau aan prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry en Meghan Markle wonen nu nog in Kensington Palace, maar zouden binnenkort naar verluidt verhuizen. Ze hebben van de Queen namelijk een nieuw huis gekregen, Adelaide Cottage. Al gaat het in werkelijkheid om veel meer dan een 'huisje'.

Het heeft er alles van weg dat prins Harry en Meghan Markle binnenkort hun Nottingham Cottage in Kensington Palace zullen inruilen voor Windsor. De Queen zou haar kleinzoon namelijk Adelaide Cottage cadeau hebben gedaan. Het gaat om een van de grote huizen die op het domein van Windsor Castle te vinden is. Dat zou willen zeggen dat het pasgetrouwde koppel niet langer meer bij prins William en Kate Middleton zou wonen, maar een eigen stekje zal hebben.

De twee zullen op het 655 hectare grote domein in elk geval veel meer privacy hebben dan nu het geval is. "Er zijn zeven toegangspoorten tot Windsor Castle en dus zullen ze er op en af kunnen gaan zonder dat ze gefotografeerd worden", vertelt een bron aan The Daily Mail. Bovendien ligt het huis in de buurt van de poloclub die door Harry gefrequenteerd wordt en is ook Londen nooit veraf.

Vergulde dolfijnen

Hoewel het woord cottage of huisje wordt gebruikt voor hun nieuwe residentie, gaat het natuurlijk om een luxueuze villa. Die werd in 1831 gebouwd en werd in het verleden onder andere bewoond door Peter Townsend, de vriend van prinses Margaret, de zus van de Queen. In het huis bevindt zich onder meer een indrukwekkende marmeren Grieks-Egyptische haard en op het plafond van de grote slaapkamer zouden er onder meer vergulde dolfijnen te zien zijn. In 2015 werd het bovendien nog volledig gerestaureerd.