Maken nieuwe scanners een einde aan de ban op vloeistoffen in vliegtuigen?

Mogen we binnenkort weer onbeperkt vloeistoffen mee op het vliegtuig nemen die we bovendien niet hoeven boven te halen bij de security-check. Door de ontwikkeling van nieuwe soorten scanners lijkt dat er alvast aan te komen.

De aanslagen van 11 september, in 2001, hebben een nieuw tijdperk ingeluid op vlak van veiligheid op luchthavens. Maatregelen werden bovendien nog wat meer verstrengd na een verijdelde aanslag in 2006, waarbij terroristen gebruik wilden maken van vloeistoffen. Sindsdien mocht het niet meer, zomaar vloeistoffen meenemen aan boord. Passagiers kunnen enkel nog kleine hoeveelheden van bepaalde vloeistoffen meenemen en moeten die in een plastic zak tonen bij de veiligheidscontrole.

Aan die strenge maatregelen komt binnenkort mogelijk een einde aan. Er wordt namelijk volop getest met nieuwe scanners. Die scanners kunnen 3D-beelden produceren van wat er in de handbagage van passagiers zit, waardoor op die manier automatisch explosieven zouden kunnen gedetecteerd worden.

Schiphol

De nieuwe technologie werd al getest in de Amsterdamse luchthaven Schiphol en op luchthaven JFK in New York. En nu is ook de drukbezochte Britse luchthaven Heathrow aan de beurt. In welke terminals van de luchthaven de nieuwe scanners getest zullen worden, is niet duidelijk. “Maar indien het systeem goed werkt, kan het snel naar meerdere terminals worden uitgerold”, klinkt het bij het Britse departement van Transport. “En als het succesvol blijkt, kan dit betekenen dat passagiers in de toekomst niet langer vloeistoffen uit hun handbagage moeten hallen voor de screening.”

Dat beaamt ook Philip Baum van Aviation Security International Magazine in de Britse krant Daily Mail. “Dit is het begin van het einde van de ban op vloeistoffen.”

Aanslag met vloeistofbommen

De ban op vloeistoffen werd ingevoerd in 2006. Toen werd een aanslag verijdeld. 3 mannen planden een aanslag die volgens later onderzoek ‘gelijkaardig moest zijn aan de aanslagen van 11 september in de VS.’ Het was de bedoeling dat vloeistofbommen die via de handbagage mee op vliegtuigen werden gesmokkeld, tijdens vluchten boven grote Amerikaanse steden zouden ontploffen.

Aanvankelijk ging het om een volledig verbod. Daarna werden kleine hoeveelheden vloeistoffen, tot maximum 100 milliliter, toegelaten.