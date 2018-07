Lewis Hamilton tijdens GP van Duitsland verkozen tot 'Driver of The Day'

Lewis Hamilton is tijdens de spectaculair verlopen GP van Duitsland verkozen tot 'Driver of The Day'.

Op zaterdag moest Hamilton toch een mentale uppercut incasseren nadat hij tijdens de kwalificatie zijn wagen aan de kant moest zetten. De Brit moest daardoor de race van op de veertiende plaats op de grid aanvatten maar dat weerhield hem er niet van om uiteindelijk alsnog de overwinning te claimen.

In een spectaculair verlopen race op de Hockenheimring profiteerde Hamilton optimaal van het erg kostbare foutje van wk-rivaal Sebastian Vettel om het maximaal aantal punten te veroveren en de leiding te grijpen in de wk-tussenstand.

Van op de veertiende plaats moeten vertrekken en te midden van moeilijke weersomstandigheden alsnog de overwinning behalen, dat wisten ook de F1-fans duidelijk te appreciëren want ze verkozen Hamilton voor de tweede race op rij tot 'Driver of The Day'. Het is de derde keer dit seizoen dat Hamilton die eer te beurt valt.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

GP van Duitsland: Lewis Hamilton

