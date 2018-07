Na veel fysieke ongemakken en mentale opdoffers trakteerde Louise Carton zich met een EK-ticket in de 5000m op een deugddoende volgende stap in haar wederopstanding. “Ik blijf nog een eind boven mijn persoonlijk record, maar dit is vooral een overwinning op mezelf”, balde de 24-jarige atlete uit Oostende de vuisten.