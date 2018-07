“Riis en Vinokourov horen niet thuis in de sport”

Oud-renner Rudi Verdonck voorspelde het epo-tijdperk

23 juli 1998. Exact twintig jaar geleden worden negen Festina-renners aangehouden voor verhoor. Hun verzorger Willy Voet was eerder namelijk opgepakt met een flinke dosis epo en andere prestatiebevorderende middelen in zijn auto. Het is het begin van de zwartste Ronde van Frankrijk, Le Tour Noir. En dan moest de affaire Armstrong nog komen... Twee jaar eerder, in 1996, had Looienaar Rudi Verdonck het profwielrennen al gedesillusioneerd de rug toegekeerd. “Het was duidelijk dat het peloton met andere brandstof reed.”