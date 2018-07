Na een breukje in de elleboog werd het voor Jonathan Borlée een race tegen de tijd om zich individueel voor de 400m op het EK te plaatsen. In zijn tweede wedstrijd van het seizoen dook Jo met een zege in 45.57 ruim onder het niet al te strenge EK-minimum (45.89). “De wisselende wind maakte het niet gemakkelijk, maar ik ben tevreden dat de kwalificatie binnen is”, analyseerde Borlée.