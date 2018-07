Vorig jaar verraste Bram Wauters door in Achel provinciaal juniorenkampioen te worden. Zaterdag in Kerniel herhaalde hij dit huzarenstukje. In een open kampioenschap, waaraan dus ook niet-Limburgers mochten deelnemen, volstond het voor Wauters om als vierde over de streep te bollen om voor het tweede jaar op rij de rood-witte kampioenentrui te mogen aantrekken.