Mijn schoonfamilie had een buitenverblijf. Nee, geen villa aan de Côte d’Azur, zelfs geen appartementje aan zee, maar een door de pater familias in de jaren 60 gebouwde houten huisje in het Heilig Boske van Opglabbeek. In tijden dat iedereen alle uithoeken van de wereld wil zien, klinkt het misschien wat saai, maar het was een rijkdom van de puurste soort.