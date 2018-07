“Een ambitieus plan”, maar statiegeld sneuvelt

Vlaamse regering gaat de zomer in na akkoord over afval, klimaat en De Lijn

BRUSSELDe Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) heeft nu ook een Zomerakkoord: de regeringspartijen raakten het na een nacht onderhandelen eens over een aantal belangrijke dossiers die allemaal aan elkaar gelinkt werden en vooral in handen waren van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Die had haar afvalplan niet op de agenda gezet, tot groot ongenoegen van Open Vld en N-VA. Uiteindelijk werd daar wel een akkoord over gevonden, maar dan zonder statiegeld op plastic flessen en blikjes. “Ik glim van trots”, zei minister-president Bourgeois over de doorgehakte knopen.