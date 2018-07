Zoersel/LissabonDagenlang hebben ze gewaakt aan zijn bedje in het ziekenhuis. Zich opgetrokken aan de minste reactie van hun zoontje Vic, die in Portugal met zijn arm in een zwembad vast kwam te zitten. Maar zaterdag hebben Ansie en Michael Wanzeele het harde nieuws gekregen. “Er is geen hoop meer. Vic is te lang onder water gebleven, de reanimatie heeft veel te lang geduurd. Hoe moeten we dat aan zijn broertje vertellen?”