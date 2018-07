Molinari is eerste Italiaanse winnaar van Open Championship golf, beste resultaat ooit voor Thomas Pieters

Francesco Molinari heeft zondag in het Schotse Carnoustie het Open Championship (10,5 miljoen dollar) gewonnen. Hij werd zo de eerste Italiaanse golfer in de geschiedenis die een major op zijn palmares brengt. Met 276 slagen, acht onder par, hield de 35-jarige Turijner de concurrentie twee slagen achter zich.

Thomas Pieters eindigde na een slotronde in 71 slagen, par, met 284 slagen op de 28e plaats. Dat is voor de 26-jarige Antwerpenaar zijn beste resultaat op drie deelnames. In 2016 werd hij 30e, vorig jaar 44e.

Tiger Woods, die birdies op de vierde en zesde hole wegputte, nam even de leiding, maar moest op de holes elf en twaalf een dubbele bogey en een bogey incasseren en zag zo zijn kansen op een vierde Open Championship titel verdwijnen. Hij eindigde uiteindelijk op een gedeelde zesde plaats.

Xander Schauffele leek nog het langst een bedreiging te vormen voor Molinari, maar de Amerikaan moest op de zeventiende hole een bogey op zijn kaart schrijven, waardoor hij genoegen moest nemen met een gedeelde tweede plaats, naast zijn landgenoot Kevin Kisner, de Noord-Ier Rory McIlroy, de kampioen van 2014, en de Engelsman Justin Rose.

Molinari is momenteel aan zijn beste seizoen in zijn loopbaan bezig. Zo won hij het BMW Championship, waarna hij zich begin juli in de Verenigde Staten de beste toonde op het Quicken Loans National. In juni greep hij net naast zijn tweede Italian Open titel. Zijn zege in Carnoustie leverde hem naast de Claret Jug 1.890.000 dollar (1.620.000 euro) op.