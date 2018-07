Red Panthers starten WK hockey met nederlaag

De Red Panthers (FIH-13) zijn zondag in Londen met een 4-2 nederlaag tegen groepsfavoriet Nieuw-Zeeland (FIH-4) aan het wereldkampioenschap vrouwenhockey begonnen. Bij de rust stonden de Belgen nog 1-2 voor.

De Belgische hockeyvrouwen van bondscoach Niels Thijssen werden in het eerste kwart meteen op de eigen achterlijn gedrukt, maar incasseerden geen doelpunt. In het tweede kwart verzilverden de Nieuw-Zeelanders hun dominantie. Kelsey Smith (24.) benutte met succes een strafcorner. Na dat openingsdoelpunt sloeg de motor van de Red Panthers plots aan. Louise Versavel (28.) veegde in de rebound de achterstand weg, Jill Boon (28.) knalde de 1-2 onhoudbaar tegen de netten. De tweede helft begon desastreus voor de Belgen, die vorig jaar zilver veroverden op het EK. Shiloh Gloyn (32.) zette eerst een strafcorner om, Olivia Merry (32.) bracht de Kiwi’s zelfs op voorsprong. De partij ging nadien gelijk op en de Belgen kregen nog enkele mogelijkheden. Scoren lukte voor Barbara Nelen en Jill Boon echter niet. Merry (54.) stelde de Nieuw-Zeelandse zege helemaal veilig.

De WK-start van de Red Panthers doet denken aan die van 2014 in Den Haag. Ook toen ging België meteen onderuit tegen Nieuw-Zeeland, dat al jaren tot de wereldtop behoort. Ietwat onder de indruk van de omstandigheden kwamen ze toen op een 0-4 achterstand, uiteindelijk werd het nog 3-4.

In de andere wedstrijd in groep D won Australië (FIH-5) zaterdag al met 3-2 van Japan (FIH-12). Dinsdag neemt het team van coach Niels Thijssen het op tegen Australië, zaterdag is Japan de tegenstander. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de tweede en derde spelen barrages.

“Tteleurstellend resultaat”

“Het is leuk om te horen dat we het ‘s werelds nummer vier lastig gemaakt hebben, maar uiteindelijk blijft het resultaat teleurstellend”, reageerde bondscoach Niels Thijssen na de partij. “We slikken in het begin van de tweede helft twee doelpunten na elkaar. De analyse van die fases volgt nog, maar ik denk niet dat het met deconcentratie te maken had. Ik denk dat het gewoon twee klasseflitsen waren van een tegenstander die al langer dan ons tot de wereldtop behoort."

“Als je de hele wedstrijd in beschouwing neemt, waren we de evenknie van Nieuw-Zeeland. Dan is het resultaat gewoon teleurstellend.”

Dinsdag neemt het team van de Nederlandse coach het op tegen Australië (FIH-5). “Die ploeg speelt op een gelijkaardige manier als Nieuw-Zeeland. Maar na de prestatie die we vandaag/zondag op de mat gebracht hebben, mogen we vertrouwen hebben in onze mogelijkheden”, sloot Thijssen af.