Exit Vandoorne?

Is het einde van de F1-carrière van Stoffel Vandoorne in zicht? In Hockenheim was de 26-jarige West-Vlaming de traagste van allemaal. Vriend en vijand - en zelfs teammaat Fernando Alonso - geven toe dat het niet zijn schuld is. Maar er is een enorme stoelendans op til waarbij álle teams in de middenmoot betrokken zijn. En waarvan Vandoorne het slachtoffer kan worden. Na dit seizoen, of volgens pessimisten zelfs al tijdens de zomerpauze.