Wat Jasper Stuyven zaterdag niet lukte in de Tour, lukte dat andere lid van de ‘Jonge Benen’ wél op de Truiense Grote Markt: Louis Vervaeke greep de zegebloemen op de nationale feestdag. De naamgever van de GP Tim Wellens en mede-Jonge Benen-lid finishte voor eigen publiek zevende.

Wie niet in de Tour of in één of ander oefenkamp op hoogte vertoefde, kwam zaterdagavond naar hartje Sint-Truiden afgezakt om 136 kilometer lang rondjes te draaien in en rond de Vurige Stede ...