Leko is tevreden over nieuwkomers, Preud’homme vond Standard niet minder dan Club buiten “black-out”

Club Brugge heeft zondag voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. De landskampioen versloeg bekerhouder Standard in het Jan Breydelstadion met 2-1.

Ivan Leko gooide met doelman Letica, middenvelder Rits en flankaanvaller Danjuma drie Brugse nieuwkomers voor de leeuwen. Mechele, Nakamba en Dennis raakten niet op tijd klaar. Bij de tegenstander uit Luik stond Bastien voor zijn vuurdoop in België. Michel Preud’homme kon tegen zijn ex-club ook niet rekenen op WK-gangers Carcela en Ochoa.

Ivan Leko: “Tevreden over de debutanten”

Ivan Leko pakte zijn tweede prijs als coach van Club Brugge. Of prijsje. “Het is geen titel of beker, maar dit is toch mooi, tegen een goeie ploeg als Standard”, zo zei de Kroaat. “Het was een goeie match van ons. Na rust was het moeilijker, omdat Standard intensiever ging pressen en wij niet zo fris waren als voor rust en minder bewogen. Toch creëerden we nog enkele gevaarlijke situaties. Ach, we moeten gewoon blij zijn in onze situatie.”

Leko sprak ook positief over de debutanten. “Letica heeft een goed debuut achter de rug, hij toonde veel présence. Voor Mats (Rits) was het een nieuwe rol, normaal infiltreert hij vaker. Danjuma was bepalend met een goeie assist, hij was ook gevaarlijk in zijn acties. Maar het collectief is het belangrijkst, ook dit seizoen.”

Michel Preud’homme: “Niet veel gecreëerd, maar Brugge ook niet”

“Ik onthou dat ik ons eerste half uur goed vond in positie, we hebben toen bijna niks weggegeven”, aldus MPH. “Alleen ontbrak de finesse in balbezit. Dan hadden we een black-out van tien minuten. Voor rust hebben we niet veel gecreëerd, maar Brugge ook niet. Alleen op stilliggende ballen, omdat wij slecht positie innemen. Voor de rest hebben we niks weggegeven. Ik had wel meer verwacht in balbezit, wat na rust wel lukte. Vorig seizoen speelde Standard dikwijls in reactie: op achterstand komen en reageren. Ik wil actie, vanaf minuut één, en dat hebben we niet gedaan. Tactisch zat het wel goed.”

Achteraf lekte uit dat Edmilson alsnog vertrekt. “Edmilson? Je weet wie het verschil maakte vorig seizoen: Edmilson en Carcela. We hadden nu één van de twee en hij was heel belangrijk voor ons. Ik zou de gelukkigste man zijn als ze blijven, als ze vertrekken vinden we oplossing.”

Vrijdag mag Standard ook de officiële aftrap geven voor het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League. De Rouches openen met een thuiswedstrijd tegen AA Gent.