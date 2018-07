Vandoorne na 13e plaats: "Wat een vreemde race"

Stoffel Vandoorne werd dertiende tijdens de Grote Prijs van Duitsland. De Belg spreekt van een "vreemde race" en hoopt op beterschap voor de komende race in Hongarije.

Door de gridstraffen van Daniel Ricciardo en Pierre Gasly startte Stoffel Vandoorne als achttiende aan de GP van Duitsland. Hoewel hij geen weg naar voor kon maken in de beginfase, hielp de regen om uiteindelijk als dertiende te eindigen.

"Het was een erg vreemde race", zegt Vandoorne. "We hadden een dramatisch eerste deel van de race. We reden bijna allerlaatste, zoals we om eerlijk te zijn eigenlijk al het hele weekend deden."

Daarna kreeg Vandoorne af te rekenen met een motorprobleem.

"We dachten dat we moesten opgeven maar daarna vonden we de juiste instelling om opnieuw verder te rijden. We moesten wel verder met wat minder vermogen dan normaal maar we konden tenminste terug racen."

De regen hielp Vandoorne vervolgens om enkele plaatsen goed te maken: "Wanneer het regende maakten we de juiste beslissing om niet te pitten voor intermediates. Daardoor konden we een aantal plaatsen goedmaken. Dertiende was waarschijnlijk het hoogst haalbare."

Nu hoopt Vandoorne dat McLaren de problemen met zijn wagen kan oplossen, iets wat al sinds de vorige race in Groot-Brittannië een probleem is.

"Het belangrijkste is nu om aan te komen in Hongarije met een normale wagen," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: