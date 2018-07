Greg Van Avermaet snakt naar rustdag: “Je moet ook nog wat geluk hebben”

Greg Van Avemaet schoof zondag mee in de vroege vlucht, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een elfde plaats, op 2:31 van winnaar Magnus Cort Nielsen.

Aan de finish werd Van Avermaet opgewacht door zijn vriendin Ellen en dochtertje Fleur, die hij meteen op zijn stuurstang nam. “Ik voelde me eigenlijk nog vrij goed, beter dan zaterdag”, gaf Van Avermaet aan. “Dus waagde ik mijn kans. Het was een hevige strijd om in de vlucht te geraken. In dat eerste uur was het echt ‘à bloc’ koersen. Dat zijn van die momenten dat je voelt dat je in orde bent. Ik heb het een paar keer geprobeerd en was dan toch weer mee. Het is een bevestiging van mijn goede vorm en daar ben ik blij om.”

Voor de rest was het afzien vandaag. Die colletjes onderweg waren toch vrij lastig. Op die laatste beklimming was het eerste stuk heel steil, net iets te steil voor mij. Het tempo viel daar nog mee, maar toen ze begonnen te demarreren, betekende dat voor mij de doodsteek. Ik heb lang proberen aan te klampen en ben dan in een goed tempo naar boven gereden. Terugkomen in de afdaling lukte me niet meer, ook al gingen Impey en Terpstra nog snel. Dat is jammer, maar dat is ook koers. Ik heb het geprobeerd en meer dan die elfde plaats zat er niet in.”

Maandag is het rustdag. “En die zal deugd doen. Ik kwam de afgelopen dagen een paar keer te kort omdat het parcours net iets te lastig was voor mij, maar ik ben wel tevreden over mijn conditie en mijn resultaten. Ik was er al een paar keer dicht bij, maar je moet ook nog wat geluk hebben, met het parcours ook. Ik heb veel energie verspild de voorbije dagen door dat vele klimwerk en dat voel je wel. Ik hoop op die rustdag nu de batterijen op te laden en dan volgt nog een week Tour. Ik hoop die vorm nog vast te houden tot het EK in Glasgow. In een eendagskoers kan ik toch altijd net iets meer, dus heb ik er wel vertrouwen in.”

Foto: Photo News

Magnus Cort Nielsen “wist wat hem te doen stond”

Magnus Cort Nielsen heeft zijn eerste overwinning in de Tour beet. De renner van Astana bezorgde zijn team de tweede ritzege op rij. “Ongelooflijk”, aldus de jonge Deen. “Dit is vooral een overwinning van de ploeg ook. Het was mijn ploegleider Lars Michaelsen die me er vooraf in deed geloven.”

“Dit is geweldig”, klonk het in een eerste reactie. “Dit zijn de dagen waarvoor je renner wordt. Dit is pas mijn eerste Tour, en om dan meteen een rit te winnen, maakt mij zo gelukkig. Ik wil graag de hele ploeg bedanken, en Michael (Valgren) in het bijzonder, die ook met me mee op pad was en ontzettend sterk was. We waren in het voordeel in het slot. Onze sportdirecteur had al een paar keer zijn geloof in mij uitgesproken en dat werkte motiverend. Iedereen zei al een paar dagen dat dit een ideale rit voor mij was en alles is perfect uitgedraaid. Gisteravond kwam de ploegleider bij me op de kamer en deed hij zijn plan uit de doeken. De ploeg rekende op mij, dat maakte me wel nerveus en ik heb niet goed geslapen, maar alles ging goed en ik ben zo blij met de zege.”

“Het zijn geweldige dagen voor onze ploeg, na gisteren ook de zege van Omar Fraile. Hij gaf me het geloof dat winnen mogelijk was in deze Tour en ik krijg het hier voor elkaar. Vooraf was beslist dat we de voorbije twee dagen onze kans mochten gaan, dit waren immers de enige twee dagen waarop dat mogelijk was zonder dat we in conflict kwamen met de ambities van onze klassementsman Jakob Fuglsang (negende, op 6:14). Twee kansen en we winnen twee keer. Ongelooflijk.” .