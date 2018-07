Jongeman verdrinkt in kanaal nadat hij met vrienden van brug springt

Een jongere is zondag verdronken in het kanaal van Hensies, in de provincie Henegouwen. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou gaan om iemand van ongeveer twintig jaar, die van de brug aan de chemin du Trainaige is gesprongen. Hij kwam niet meer boven. Verschillende brandweerploegen zijn zondagavond ter plaatse om te zoeken naar het slachtoffer.