Alkenaar (51) bereikt als eerste Belg ooit de top van ‘Killer Mountain’ K2: “Een jaar lang drie uur per dag getraind”

Alken - Nooit eerder was een Belg erin geslaagd de top van de K2 te bereiken. Tot Alkenaar Paul Hegge (51) zaterdag, op de nationale feestdag nota bene, een Belgische vlag plantte op de op één na hoogste berg ter wereld. Een niet te onderschatten prestatie, want slechts een 300-tal klimmers deden het de Limburger voor. Meer nog, al 84 avonturiers lieten het leven op de ‘Killer Mountain’, op de grens van Pakistan en China. “Voor dit moment heb ik een jaar lang minstens drie uur per dag getraind”, zegt de vijftiger, voor wie bergbeklimmen slechts een hobby is.

Paul Hegge, in het dagelijks leven directeur bij spoorwegmaatschappij Lineas, was met de trip niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 temde hij de Gasherbum II in Pakistan (8.035 meter), twee jaar later ...