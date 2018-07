Kernkabinet opnieuw samen voor federale begroting

Het kernkabinet zit zondagavond bijeen in Hertoginnedal in de zoektocht naar een akkoord over de begroting voor volgend jaar, een arbeidsdeal en eventuele andere dossiers.

Sinds de late voormiddag had premier Charles Michel bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers gevoerd. Het is onduidelijk of het kernkabinet zondagavond de laatste rechte lijn naar de finish inzet, of dat er de komende dagen nog wordt voort vergaderd.

Centraal staan de begroting voor volgend jaar en de arbeidsdeal, waar de premier zijn schouders onder wil zetten om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. De regering gaat op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting te laten kloppen met de afspraken met de Europese Commissie.

De begroting en de arbeidsdeal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De traditie wil dat technische correcties de budgettaire factuur veelal iets of wat drukken. Maar stel dat de inspanning daardoor terugvalt op pakweg 2 miljard euro, dan nog zal de regering er niet komen met kleine ingrepen en zullen er hervormingen aan te pas komen, legt een bron in de Wetstraat uit. En daar komt dan de arbeidsdeal bij kijken, luidt het.

Daarnaast is sprake van andere dossiers die nog op de plank liggen, zoals Arco/Belfius, de vervanging van de F-16’s en de vierde telecomoperator.