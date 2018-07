Onze analist Jacky Mathijssen houdt STVV tegen het licht: “Geloof in Japanners nu al weg”

Minder dan twee weken na de WK-finale wordt nu vrijdag om 20.30 uur met de topper Standard-Gent het nieuwe voetbalseizoen in ons land in gang gefloten. Hoog tijd dus om vooruit te blikken. Onze analist Jacky Mathijssen geeft de aftrap. Vandaag houdt hij STVV tegen het licht. Morgen komt KRC Genk aan de beurt. Ook de strijd om play-off 1 en om de titel komen later deze week ruimschoots aan bod.