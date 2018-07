Tegenslag voor Team Sky: Gianni Moscon wordt uit de Tour gezet na deze “uitzonderlijk zware agressie”

Team Sky verliest met Gianni Moscon een belangrijke pion in de Tour de France. De Italiaan was in de vijftiende etappe betrokken bij een incident met een andere renner en werd daarop uit koers gezet. Hij werd meteen geschrapt uit de officiële uitslag en stand en zal dinsdag niet meer starten in de zestiende etappe.

Het incident gaat om een uit de hand gelopen woordenwisseling vlak na de start in Millau tussen Gianni Moscon en een renner van Fortuneo. De Italiaan hield daarbij zijn handen niet aan het stuur en deelde zelfs een rake klap uit zoals blijkt uit bovenstaande beelden van 'Tout le Sport'.

Hij wordt officieel uit koers gezet wegens “uitzonderlijk zware agressie”. De ploegleiding heeft nog proberen de jury te overtuigen maar die legde de argumenten van Team Sky naast zich neer.

Moscon heeft in het verleden geen al te beste reputatie opgebouwd. Zo was er vorig jaar een incident met FdJ-renner Reichenbach die verhaal ging halen bij de Italiaan omdat die racistische opmerkingen zou hebben gemaakt tegen een ploegmaat van Reichenbach. Moscon zou de Zwitser ten val hebben gebracht tijdens Tre Valle Varesine maar werd hiervoor achteraf niet gestraft.

Team Sky, met geletruidrager Geraint Thomas en titelverdediger Chris Froome, moet de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk nu volmaken met zeven renners. De 24-jarige Moscon was één van de eerste pionnetjes in de Sky-trein.