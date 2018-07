De hipste zomerbars: de zon schijnt in de schaduw van de Versuz

Hasselt -

9.483 kilometer. Dat is de afstand tussen Ipanema in Brazilië en de gelijknamige Hasseltse Beach Bar. Maar als het weer mee zit, zijn er niet zo gek veel verschillen. Het ene is het kleine broertje van Copacabana, de andere van de Versuz. En beide lokken ze zowel locals als mensen van ver buiten de stad met muziek, feest en drank. Vamos Festejar!